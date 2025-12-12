Le indiscrezioni sulla conferma del Red Valley a Olbia diventano realtà: l’11ª edizione del festival targato Magma Events si terrà alla Olbia Arena dal 13 al 15 agosto 2026.

La prima grande novità di quella che sarà la quinta estate a Olbia riguarda, dunque, il numero delle serate, che passa da quattro a tre, mentre il cast resta, per ora, top secret, anche se è facile intuire che tra gli artisti individuati per l’occasione possano esserci diversi protagonisti delle precedenti quattro stagioni, che hanno raggiunto il record di oltre 350mila biglietti venduti complessivamente.

Nel 2026 il festival crossover più grande d’Italia, una delle principali manifestazioni di musica pop del Mediterraneo, punta a consolidare il successo in termini di pubblico, con la Olbia Arena che lo scorso anno ha registrato più di 20mila presenze a serata, e mediatico, con 120 milioni di impression digitali generate nel 2025.

Al via lunedì le vendite dei primi biglietti full pass, dopodiché toccherà all’annuncio dei primi protagonisti, artisti molto amati, come da consuetudine, del panorama italiano e internazionale. Pronti ad alternarsi di serata in serata sul palco condiviso dell’evento prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la title partnership di Air Action Vigorsol e la radio partnership di Radio 105.

