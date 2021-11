Lutto per l’ex Spice Girl Geri Halliwell.

Il fratello maggiore Max è morto in terapia intensiva per le conseguenze di un malore che non è stato reso noto. Aveva 54 anni.

Lo scorso 17 novembre era stato trovato nella sua casa di Berkhamsted esanime, quindi ricoverato d’urgenza al Watford General Hospital. Halliwell era in Medio Oriente dove suo marito Christian Horner, ex pilota e team manager della Red Bull Racing, si stava preparando per il Gran Premio del Qatar.

Gli amici hanno descritto Max e Geri come "incredibilmente vicini”. “Questa è la notizia più terribile, devastante e straziante possibile – ha detto una fonte vicina alla cantante – e Geri ne è completamente distrutta”.

“Come facilmente immaginabile, questo è un momento difficile per Geri e la sua famiglia e vi chiediamo pertanto di rispettare la loro privacy”, ha detto un portavoce.

(Unioneonline/D)

