Cosa dicono le stelle per il 22 agostoLe previsioni per la giornata di oggi, segno per segno, secondo lo Zodiaco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Per una volta provate a fidarvi delle vostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui...
Toro: Tutto procederà per il meglio, a patto che riusciate a dedicare più tempo e attenzioni alla famiglia.
Gemelli: Nei momenti di incomprensione all’interno della coppia, cercate di dimostrarvi inclini all’ascolto.
Cancro: Il coinvolgimento emotivo è forte, ma siete in balia di un’incontrollabile gelosia che potrebbe rovinare tutto...
Leone: State vivendo un periodo d’oro sul fronte sentimentale e vi sentite quanto mai irresistibili...
Vergine: Vi piace la sensazione di poter controllare il corso degli eventi, ma non fateci troppo affidamento...
Bilancia: Il cuore ha finalmente la possibilità di aprirsi senza remore. Smettetela di trattenervi per paura di soffrire.
Scorpione: Avete trascurato l’aspetto finanziario di un’iniziativa che vi sta molto a cuore. Non abbattetevi...
Sagittario: Dopo le fatiche di oggi, non desidererete altro che staccare la spina e farvi coccolare da coloro che amate.
Capricorno: Se i sentimenti che provate sono così intensi, è arrivato il momento di dichiararli al diretto interessato.
Acquario: L’ozio non fa proprio per voi. Cercate di lasciare qualche buco in agenda per le occasioni inaspettate.
Pesci: Fate attenzione a non pretendere troppo da chi vi circonda. Il vostro umore ne trarrà giovamento.