Ariete: Per una volta provate a fidarvi delle vostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui...

Toro: Tutto procederà per il meglio, a patto che riusciate a dedicare più tempo e attenzioni alla famiglia.

Gemelli: Nei momenti di incomprensione all’interno della coppia, cercate di dimostrarvi inclini all’ascolto.

Cancro: Il coinvolgimento emotivo è forte, ma siete in balia di un’incontrollabile gelosia che potrebbe rovinare tutto...

Leone: State vivendo un periodo d’oro sul fronte sentimentale e vi sentite quanto mai irresistibili...

Vergine: Vi piace la sensazione di poter controllare il corso degli eventi, ma non fateci troppo affidamento...

Bilancia: Il cuore ha finalmente la possibilità di aprirsi senza remore. Smettetela di trattenervi per paura di soffrire.

Scorpione: Avete trascurato l’aspetto finanziario di un’iniziativa che vi sta molto a cuore. Non abbattetevi...

Sagittario: Dopo le fatiche di oggi, non desidererete altro che staccare la spina e farvi coccolare da coloro che amate.

Capricorno: Se i sentimenti che provate sono così intensi, è arrivato il momento di dichiararli al diretto interessato.

Acquario: L’ozio non fa proprio per voi. Cercate di lasciare qualche buco in agenda per le occasioni inaspettate.

Pesci: Fate attenzione a non pretendere troppo da chi vi circonda. Il vostro umore ne trarrà giovamento.

