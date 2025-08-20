Chiesa gremita a Militello Val di Catania per dire addio a Pippo Baudo, morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni.

I funerali del presentatore e recordman del Festival di Sanremo, nella chiesa di Santa Maria della Stella, sono presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giulio Albanese, pronuncerà l'omelia.

In prima fila i figli Tiziana e Alessandro, arrivato dall’Australia, in mezzo a tantissime persone comuni. Tra i vip spiccano tra gli altri Al Bano, Lorella Cuccarini, Alberto Matano e Gigi D'Alessio.

Il padre spirituale: «Gli ultimi giorni di grande sofferenza»

«Sono state settimane, soprattutto le ultime, di grande sofferenza, era sotto morfina, però lucido e comunque per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione». Lo ha detto fuori dalla chiesa don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo: «Pippo mi ha detto di ricordare ai suoi figli che gli ha voluto bene. Me lo ha ripetuto costantemente: “Forse a volte ho fatto fatica ad essere diretto ed esplicito, però una cosa la posso dire: ho sempre voluto bene ai miei figli”». Padre Albanese ha spiegato che la ragione per cui Baudo è voluto tornare a Militello è perché «qui ci sono le sue radici e lui esprimeva un debito di ringraziamento nei confronti di questa città che non solo gli ha dato i natali ma dal punto di vista valoriale lo ha forgiato e formato. E di questo è sempre stato orgoglioso».

