Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Capita di commettere degli errori. Accettate anche questa parte di voi e vivrete con più serenità.

Toro: Se non siete soddisfatti della vostra relazione, prendete l’iniziativa e aumentate l’intesa!

Gemelli: A volte, come oggi, la famiglia non è fonte di interrogativi ma offre certezze a cui aggrapparsi.

Cancro: Organizzate un’uscita romantica per appianare una scaramuccia che ha incrinato il rapporto di coppia.

Leone: Raggiungere una situazione stabile in ambito lavorativo può sembrare difficile, ma non è impossibile!

Vergine: Un’organizzazione certosina non riuscirà ad evitare gli imprevisti, ma voi saprete come affrontarli.

Bilancia: Una serata intima o un bel film in compagnia è quello che ci vuole per riprendervi dallo stress lavorativo.

Scorpione: In questi giorni l’amore è una fonte inesauribile di allegria e complicità. Non sprecatela lamentandovi!

Sagittario: Sul lavoro tenete conto delle opinioni dei colleghi, mantenendo però la vostra autonomia di giudizio.

Capricorno: Rintanarsi in casa evitando qualsiasi spiraglio di socialità non è la soluzione per la vostra situazione...

Acquario: Una giornata dinamica, impreziosita dalla compagnia di amici e conoscenti che sanno come tirarvi su.

Pesci: Un improvviso slancio creativo aprirà le porte a un’opportunità che non avevate minimamente considerato.

