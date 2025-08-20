Cosa dicono le stelle per il 20 agostoLa giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Capita di commettere degli errori. Accettate anche questa parte di voi e vivrete con più serenità.
Toro: Se non siete soddisfatti della vostra relazione, prendete l’iniziativa e aumentate l’intesa!
Gemelli: A volte, come oggi, la famiglia non è fonte di interrogativi ma offre certezze a cui aggrapparsi.
Cancro: Organizzate un’uscita romantica per appianare una scaramuccia che ha incrinato il rapporto di coppia.
Leone: Raggiungere una situazione stabile in ambito lavorativo può sembrare difficile, ma non è impossibile!
Vergine: Un’organizzazione certosina non riuscirà ad evitare gli imprevisti, ma voi saprete come affrontarli.
Bilancia: Una serata intima o un bel film in compagnia è quello che ci vuole per riprendervi dallo stress lavorativo.
Scorpione: In questi giorni l’amore è una fonte inesauribile di allegria e complicità. Non sprecatela lamentandovi!
Sagittario: Sul lavoro tenete conto delle opinioni dei colleghi, mantenendo però la vostra autonomia di giudizio.
Capricorno: Rintanarsi in casa evitando qualsiasi spiraglio di socialità non è la soluzione per la vostra situazione...
Acquario: Una giornata dinamica, impreziosita dalla compagnia di amici e conoscenti che sanno come tirarvi su.
Pesci: Un improvviso slancio creativo aprirà le porte a un’opportunità che non avevate minimamente considerato.