Cosa dicono le stelle per il 21 agostoLa giornata segno per segno
Ariete: Gli amici vi coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Non lasciatevi frenare dalla paura e buttatevi!
Toro: È il momento giusto per chiedere una spiegazione che, a dispetto delle premesse, sarà rassicurante.
Gemelli: Facendo leva sulla complicità, potrete trovare amici disposti ad ascoltare le vostre lamentele...
Cancro: Oggi vorreste vivere in modalità risparmio energetico. Ancora un piccolo sforzo e potrete riposare.
Leone: Smettetela di rimuginare sui comportamenti ambigui di quella persona. È andata così, accettatelo!
Vergine: Sarebbe meglio rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento economico. Non è periodo!
Bilancia: Decisioni prese senza riflettere portano a conseguenze trascurabili, per questa volta. Ma siate più cauti!
Scorpione: Le circostanze regalano numerose opportunità di divertimento. Scegliete bene con chi condividerle.
Sagittario: In occasione di un evento pubblico guadagnate la stima di persone che apprezzate da tempo. Bravi!
Capricorno: Fase positiva per quanto riguarda la comunicazione. Approfittatene per chiarire le questioni in sospeso.
Acquario: Un incontro del tutto inaspettato cambierà i vostri piani per il prossimo futuro. Non attendevate altro!
Pesci: Evitate un terremoto nella coppia grazie all’intervento esterno di un amico che vi conosce bene...