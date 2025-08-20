La baia di Porto Ferro propone da venerdì a domenica musica da ascoltare e soprattutto ballare. Si parte venerdì alle 18 nello Spazio Piscina del Baretto con “Musicology - Innamorati del suono” format versione talk & dance che dà spazio, suono, volume e voce alla musica. Protagonista Alessio Bertallot, musicista, Dj per Radio 2 e Capital, cantante e autore da sempre creativamente teso alla ricerca e alla condivisione dell’innovazione musicale e culturale come dimostrato con programmi per Mtv, Rai 5 e Sky Arte. Direttore artistico di TIM music, della web radio Casa Bertallot e di Radio Mercato Centrale.

Sabato e domenica invece spazio al Festival do Brasil, sempre al Baretto. Si comincia con il workshop “Xequerê” con Ju Docio dalle 11.30 alle 16, quindi spazio alla danza sono la guida attenta di Gabi Oliveira che introdurrà la sua platea ai segreti della samba, del forró e piseiro, del brega funk e del frevo, mentre Everton dalle 18.30 alle ore 19.30 farà lezione di Capoeira sul palco esterno. Per i bambini attività e giochi. Alle 20.30 c'è il live acustico “C’est la vida” con Rico. Bossa, pop e colori brasiliani alle 21.30 con “Out of the Blue”. In chiusura il dj set tropical grooves con Neia.

Domenica ancora spazio a workshop e attività dedicate ai più piccoli. Attenzione dedicata alla proiezione del documentario e parata tradizionale. Alle 18.30 Rico proporrà al pubblico una selezione musicale Bahia / Africa / Brasile; dalle 20.35 e per due ore la baia sarà inondata dell’afro-brasi fusion live del progetto Ofeorin Band e a chiudere la seconda e ultima giornata del festival Dj Amy B. con brasil ribes e selezioni danzanti.

