Stop forzato per Gaia, che ha dovuto cancellare la data del 20 agosto a Gonnesa, quartultima tappa del suo tour “Estate 2025”. La cantante 27enne, reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Chiamoo io Chiami Tu”, ha annunciato personalmente la decisione con un messaggio affidato ai social.

«Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata – ha scritto su Instagram –. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve».

L’artista, molto legata al pubblico sardo, ha così dovuto rinunciare a una delle serate più attese del calendario estivo, che si concluderà il 13 settembre a Cuneo. Al momento resta confermata la prossima esibizione in programma il 22 agosto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Non è la prima volta che Gaia utilizza i social per condividere con i fan anche le fragilità più intime. Lo scorso 10 agosto aveva infatti pubblicato un lungo sfogo accompagnato dalla foto dei suoi occhi lucidi di lacrime, raccontando di attraversare un momento difficile segnato da depressione, ansia e senso di vuoto.

«La diabolica trinità è venuta a farmi visita – aveva scritto –. Senso di vuoto, ansia e solitudine si sono insediati come padroni di casa, imbavagliando l’anima e rendendola ostaggio». Parole intense, nate durante un viaggio in treno da Roma a Milano, in cui la cantante ha intrecciato ricordi personali e riflessioni sulla fatica di crescere, tra i primi amori, le responsabilità e l’inquietudine che accompagna l’età adulta.

In quel post Gaia parlava anche della “bambina interiore” che chiede solo di essere vista e accettata, senza dover necessariamente dimostrare qualcosa o non dare mai fastidio: un invito a concedersi la possibilità di essere vulnerabili.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata