Chef Barbieri innamorato della Sardegna: «Pazzesca e spettacolare»Il giudice di Masterchef “stregato” dall’Isola, dove ha trascorso le vacanze: «Calore e ospitalità, come a casa»
«Ragaz, per le mie vacanze quest'anno ho scelto la Sardegna, ed è stato un viaggio davvero spettacolare».
Inizia così il post di chef Bruno Barbieri, che sui social ha voluto raccontare ai suoi follower – oltre un milione – la soddisfazione per l’aver scelto l’Isola come meta della sue ferie estive.
La Sardegna infatti, spiega il giudice di Masterchef, «mi ha accolto con un'ondata di calore e ospitalità: tutte le persone che ho incontrato mi hanno fatto sentire davvero a casa».
E ancora: «Ho vissuto qualcosa che amo profondamente: scoprire i luoghi fino in fondo, avvicinarmi alle radici, ascoltare storie, ridere, condividere tavole, passioni e tradizioni».
«Sono stati giorni fantastici», prosegue Barbieri, prima di concludere: «Grazie Sardegna, è stato pazzesco, e son sicuro che ci rivedremo».
(Unioneonline)