Johnny Depp risponde all’intervista fiume che l'ex moglie Amber Heard ha rilasciato alla Nbc, nella quale l’attrice si dice ancora innamorata dell’ex Pirata dei Caraibi.

“Lo amo con tutto il cuore”, ha affermato convintamente a pochi giorni dalla sconfitta in tribunale al processo intentato dall’ex marito contro di lei per diffamazione, per la quale è stata condannata a pagare 15 milioni di dollari.

“Ho cercato con tutte le mie forze di far funzionare questa relazione profondamente fallita. Non ci sono riuscita", ha continuato. "Capisco che sia difficile da capire, ma se hai amato veramente qualcuno lo puoi fare".

L’attore però non si lascia convincere. Amber Heard e il suo team di avvocati stanno "reimmaginando" la battaglia legale, si legge in un comunicato diffuso dal suo staff: "Ed è un peccato perché, mentre Johnny sta cercando di voltare pagina, lei continua a ripetere, reimmaginare questioni che sono state già decise in tribunale con un verdetto inequivocabilmente a suo sfavore".

Depp ha dichiarato di essere disposto a rinunciare al risarcimento se lei rinuncerà all’appello. Non è mai stato un problema di soldi ma di reputazione, ha spiegato.

L’attrice di Aquaman invece sembra andare dritta per la sua strada e sostiene di avere prove inedite: "Anni di appunti che il suo analista ha preso 'in diretta' dal 2011", in cui sono annotati abusi da parte di Depp "fin dall'inizio della relazione".

(Unioneonline/D)

