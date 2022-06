“Amber Heard ha diffamato Johnny Depp”. Questa la sentenza emessa dalla giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, chiamata a dare il suo verdetto al processo che per settimane ha visto opporsi i due ex coniugi nonché star di Hollywood.

Una battaglia giudiziaria iniziata dopo che la Heard aveva pubblicamente accusato – a mezzo stampa, sul Washington Post – l’ex marito di abusi domestici e sessuali, con l’attore che, per contro, si era poi rivolto alla Legge per chiedere un maxi-risarcimento da 50 milioni di dollari, contro-accusando l’ex consorte di diffamazione.

Ora, dopo una serie di udienze che hanno fatto discutere non solo negli Usa ma in tutto il mondo, è arrivata la sentenza, cui la corte sarebbe arrivata “all’unanimità”.

Secondo la giuria il j’accuse della Heard sul Washington Post è stato “dannoso” per Depp, che, dunque, otterrà un risarcimento, che dovrebbe essere quantificato in 15 milioni di dollari.

A sua volta, però, Depp dovrà versare alla ex moglie 2 milioni di dollari, come risarcimento per altre accuse a lei rivolte (ovvero di aver inventato una storia da raccontare alla polizia), giudicate anch’esse diffamatorie.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata