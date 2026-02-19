“Laconi che cambia 1995-2015”: l’ex sindaco presenta il suo libroL’incontro al cineteatro De Andrè
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si intitola “Laconi che cambia 1995-2015” il libro scritto dell’ex sindaco del paese del Sarcidano Paolo Pisu. La sua opera sarà presentata a Laconi sabato 21 febbraio alle 17, al cineteatro De Andrè.
Prima i saluti dell’attuale sindaco Salvatore Argiolas che introduce l’autore. Poi sarà la volta di Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna ma anche sindaca di Fonni. Seguirà l’intervento dell’onorevole Giuseppe Frau, vice presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Poi inizierà il dibattito. Modera il professor Diego Corraine.
Come si legge nella copertina dell'opera di Pisu, «si tratta di un progetto per rendere più bello, accogliente e vivo il paese, un metodo di governo per amministrare nelle zone interne dell’Isola».