Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 19 febbraio 2026.

Ariete: Oggi vi sentite nostalgici, il weekend è appena finito ma la vostra mente non accetta il lunedì.

Toro: Provate a spegnere il cellulare per qualche ora e dedicate tempo prezioso a chi amate davvero.

Gemelli: Un nuovo progetto al lavoro vi mette un po’ in crisi. Cogliete la sfida per imparare qualcosa di nuovo!

Cancro: Ascoltate il vostro corpo e concedetevi quella pausa rigenerante che state rimandando.

Leone: Un incontro importante sul lavoro potrebbe cambiare le vostre prospettive e i vostri piano per il futuro...

Vergine: Con il partner, la vostra capacità di ascolto sarà la chiave fondamentale per risolvere ogni malinteso.

Bilancia: Sul lavoro la costanza paga e arrivano i primi riconoscimenti ufficiali. Continuate così e non resterete delusi!

Scorpione: In amore, non abbiate paura di mostrare il vostro lato più vulnerabile: sarà la vostra vera forza...

Sagittario: Sentite il bisogno di raggiungere orizzonti nuovi per uscire dalla routine e ricaricare le vostre energie.

Capricorno: Puntate dritto all’obiettivo senza farvi distrarre da chiacchiere inutili: la vostra disciplina è preziosa.

Acquario: Accettate quell’uscita senza pensarci troppo: la vita sociale oggi vi regalerà grandi sorrisi e un po’ di leggerezza!

Pesci: Il vostro intuito vi salva da una scelta rischiosa. Fidatevi della pancia, oggi vede meglio dei vostri occhi!

