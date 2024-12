La cantante gospel Sherrita Duran sarà ospite speciale a Ozieri per uno spettacolo organizzato dall’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas. Il concerto “Gospel music” è in programma sabato 28 dicembre alle 19, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. La voce di Sherrita Duran sarà accompagnata dalle coriste Miriame Sebastiano e Raquel Angulo Genesis Quinonez e dal pianista Aldo Bulgheroni.

Nota al pubblico per la sua splendida voce e per i brani di musica blues, jazz e pop, la cantante californiana ha un percorso artistico, versatile e creativo, con alle spalle importanti collaborazioni professionali, facendo da vocalist ad Adriano Celentano, Gianni Morandi, La Crus e Fio Zanotti, e partecipando in alcune edizioni del Festival di Sanremo.

Il concerto si svolge con il patrocinio della Regione Sardegna, assessorato Beni culturali, e con la collaborazione dell’associazione Biennale di Ozieri, nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’Isola” e della produzione che l’associazione sta realizzando in Sardegna.

