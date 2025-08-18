Dopo Irene Grandi ed Ermal Meta, i Collage e Francesco Gabbani, i concerti organizzati dal Consorzio Costa Smeralda proseguono con un altro grande interprete. A Porto Cervo arriva, infatti, Michele Zarrillo, che mercoledì, a partire dalle 22, si esibirà nella piazzetta centrale in un live che ripercorrerà tutta la sua carriera.

Artista raffinato, capace di fondere melodia e poesia, il cantautore romano, classe 1957, ha firmato brani che sono entrati nella memoria collettiva della musica italiana come “Cinque giorni”, “Una rosa blu” e “La notte dei pensieri”.

Dopo gli esordi da giovanissimo in gruppi rock e progressive, Zarrillo ha intrapreso la carriera da solista che nel 1987 gli ha riservato il primo grande successo con la vittoria a Sanremo nella sezione “Nuove Proposte” col brano “La notte dei pensieri”. Il Festival della canzone italiana ha tenuto a battesimo anche gli altri due brani più famosi, “Cinque giorni” e “L’elefante e la farfalla”.

Il concerto di Porto Cervo sarà, dunque, un viaggio tra melodie intramontabili e nuove interpretazioni, in un’atmosfera intima e suggestiva.

© Riproduzione riservata