Sono da 45 anni sulla scena. Una longevità che spiega molto sulla qualità e la duttilità musicale degli Avion Travel, come vengono ormai chiamati, accorciando il nome originario che vede anche Piccola Orchestra. Peppe Servillo e l'eccellente quintetto strumentale saranno protagonisti domani alle 20.30 alla Foce del Coghinas – presso l’Imbarcadero – nel concerto in cartellone per il festival Musica sulle Bocche, dieato da Enzo Favata.

Si chiama Opplà Tour il giro di questa estate ma non si riferisce solo ai brani dell'album del 1993. Sarà una festa, un atto vitale che rinnoverà il legame con il pubblico attraverso il repertorio più profondo e affettivo. Hit come Sogno biondo, Orlando curioso, Aria di te e Sentimento (con cui vinsero Sanremo nel 2000) tornano a vivere nella dimensione scenica dove ogni brano si trasforma in racconto grazie anche alle capacità attoriali di Peppe Servillo.

Il fiume, le dune e il tramonto faranno da cornice al gruppo formato da Peppe D’Argenzio al sax, Flavio D’Ancona e Duilio Galioto alle tastiere, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimì Ciaramella alla batteria, con Peppe Servillo che contribuisce allo stile peculiare degli Avion Travel, capaci di viaggiare dal jazz al teatro, dalla canzone d'autore al pop-rock.

