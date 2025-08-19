Cosa dicono le stelle per il 19 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Una conversazione sincera con un collega chiarisce vecchi malintesi. La collaborazione migliora subito.
Toro – Un clima più disteso in famiglia vi aiuta a rilassarvi. Basta poco per ritrovare un’intesa che sembrava persa.
Gemelli – Un invito inatteso vi mette di buon umore. L’imprevisto può diventare il momento migliore della giornata.
Cancro – Sentimentalmente c’è bisogno di ascolto. Lasciate parlare l’altro senza interrompere o interpretare troppo.
Leone – Una giornata leggera, perfetta per condividere tempo con gli amici. Il mare o un parco faranno il resto.
Vergine – Siete concentrati e precisi: approfittatene per sistemare ciò che vi trascinate da troppo tempo sul lavoro.
Bilancia – Una persona vicina ha bisogno del vostro supporto. Un gesto affettuoso può davvero cambiare il suo umore.
Scorpione – Il desiderio di evasione è forte. Anche una passeggiata al tramonto può regalarvi la leggerezza che cercate.
Sagittario – Il rapporto di coppia richiede un po’ più di cura. Non aspettate domani: basta un piccolo gesto per iniziare.
Capricorno – State cercando nuove idee per settembre. Annotate ogni intuizione: oggi la mente è attiva e ben ispirata.
Acquario – Una vecchia amicizia torna alla ribalta. Il legame è ancora vivo, basta poco per farlo ripartire con slancio.
Pesci – Trovate un buon equilibrio tra ciò che volete e ciò che serve agli altri. Non dimenticatevi di voi stessi.