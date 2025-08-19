Ariete – Una conversazione sincera con un collega chiarisce vecchi malintesi. La collaborazione migliora subito.

Toro – Un clima più disteso in famiglia vi aiuta a rilassarvi. Basta poco per ritrovare un’intesa che sembrava persa.

Gemelli – Un invito inatteso vi mette di buon umore. L’imprevisto può diventare il momento migliore della giornata.

Cancro – Sentimentalmente c’è bisogno di ascolto. Lasciate parlare l’altro senza interrompere o interpretare troppo.

Leone – Una giornata leggera, perfetta per condividere tempo con gli amici. Il mare o un parco faranno il resto.

Vergine – Siete concentrati e precisi: approfittatene per sistemare ciò che vi trascinate da troppo tempo sul lavoro.

Bilancia – Una persona vicina ha bisogno del vostro supporto. Un gesto affettuoso può davvero cambiare il suo umore.

Scorpione – Il desiderio di evasione è forte. Anche una passeggiata al tramonto può regalarvi la leggerezza che cercate.

Sagittario – Il rapporto di coppia richiede un po’ più di cura. Non aspettate domani: basta un piccolo gesto per iniziare.

Capricorno – State cercando nuove idee per settembre. Annotate ogni intuizione: oggi la mente è attiva e ben ispirata.

Acquario – Una vecchia amicizia torna alla ribalta. Il legame è ancora vivo, basta poco per farlo ripartire con slancio.

Pesci – Trovate un buon equilibrio tra ciò che volete e ciò che serve agli altri. Non dimenticatevi di voi stessi.

© Riproduzione riservata