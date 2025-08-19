Evento speciale collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, è arrivato alla 23^ edizione il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli, presidente di Kinéo Associazione Culturale. Sono stati annunciati i primi due riconoscimenti dell’edizione 2025: il Premio Giovane Rivelazione va ad Andrea Arru, co-protagonista de Il ragazzo con i pantaloni rosa, e a Clotilde Esposito, volto simbolo della serie cult Mare Fuori.

Come si legge nella motivazione: «Sono due interpreti che, pur giovanissimi, hanno saputo imporsi all’attenzione di pubblico e critica grazie a performance intense, autentiche e profondamente emotive. Il premio celebra il talento emergente del cinema e della serialità italiana, riconoscendo non solo la qualità della recitazione, ma anche la capacità di raccontare, con verità, il mondo complesso delle nuove generazioni».

Per il diciottenne ploaghese Andrea Arru è l'ennesimo riconoscimento di una carriera che lo ha consacrato ormai come uno degli attori giovani migliori e più utilizzati sia nel cinema che nella fiction italiana. Basti ricordare solo l'ultimo impegno televisivo come new entry nel cast de "I Cesaroni 7" diretto da Claudio Amendola.

Sostenuto dalla DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) del Minestero della Culture, l’evento, condotto da Luca Calvani e Alexandra Dinu, si terrà sabato 30 agosto 2024 alle ore 21 nella splendida cornice dell’Hotel Ca’ Sagredo di Venezia.

