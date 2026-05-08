Un tributo di spicco a un'artista senza tempo, capace di muovere le montagne con la voce, oggi restituito di una nuova vita: la stagione di The Jazz Club Network andrà avanti anche questa settimana, con due date di Ada Montellanico e il suo quartetto, nell'omaggio a Billie Holiday. Appuntamento prima a Cagliari, questo sabato per le 21:45 al Jazzino di via Carloforte 74, e poi a Sassari, l'indomani dalle 19 al Vecchio Mulino di via Frigaglia 5.

Un lavoro celebre, nato originariamente come grande successo discografico per L'Espresso, che porta gli spettatori in un viaggio immersivo e per nulla scontato nella leggenda di "Lady Day", frutto di una ricerca biografica e musicale ben approfondita. Montellanico va così a esplorare le radici degli standard jazz, arricchendoli di una nuova luce e di brani originali, inediti rispetto alla versione discografica.

Ma centro della performance è soprattutto la riscoperta, delicata e sentita, degli stati d'animo di Holiday: una vita che ha visto alternarsi gioie profonde, amari dispiaceri e sogni evanescenti, espresso nella riattualizzazione di ogni brano in un gioco di variazioni sottili e sapienti, che vanno a trasformare il mero dato biografico in un caleidoscopio emotivo. Sul palco saranno presenti, oltre a Montellanico alla voce, Enrico Zanisi al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

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