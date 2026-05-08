Il sipario si alzerà domani sera alle 18 sul palco del Teatro Comunale di Terralba per accogliere il debutto della neo-associazione teatrale Nemesi, che porta in scena “La Poltrona del Sindaco”, una commedia satirica scritta e diretta da Domenico Cugusi. Nove attori, diciassette personaggi e una voce fuori campo: è questo il cast di uno spettacolo che promette di far sorridere, ma soprattutto riflettere.

La trama è ambientata nella fittizia città di Peropoli, dove un sindaco convinto di essere straordinariamente capace si rivela, ben presto, tutt’altro. Un ritratto grottesco del potere, tra megalomanie, decisioni assurde e assessori scelti non per competenza ma per altre ben diverse ragioni. «È una commedia brillante», racconta Angelo Tola, attore della compagnia, «Cugusi ha costruito una storia che in apparenza fa ridere, ma dietro ogni battuta c’è una critica precisa a certi meccanismi del potere. La satira funziona proprio perché non è mai del tutto irreale, ma bisogna saper leggere tra le righe. Chi guarda, prima o poi, ritroverà qualcosa del proprio vissuto». Tola, che nella pièce interpreta due personaggi, Euro Pilla e Riso Pappagallo, è uno degli artefici di questo progetto, nato dalla passione e coltivato con dedizione. «Abbiamo lavorato per un anno intero; prove su prove, confronti, aggiustamenti. Non è stato semplice, ma il risultato finale ci ripaga di tutto l’impegno».

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’associazione socio-culturale “I Germogli” e l’associazione politico-culturale “Liberanimos”, con il patrocinio del Comune di Terralba, che ha messo a disposizione il Teatro Comunale di Terralba. “La Poltrona del Sindaco” si concluderà, come scrive lo stesso Cugusi nelle note di regia, con «una riflessione amara sulla politica, descritta come una finzione e un brutto sogno», lasciando al pubblico il compito di stabilire se la gloria del Sindaco sia stata vera o soltanto presunta. Un finale aperto, che invita ciascuno a portarsi a casa la propria risposta.

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