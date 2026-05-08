Una serie di concerti dall'atmosfera intima e coinvolgente, che avvicina il pubblico e gli artisti, o meglio le coppie d'artisti: questo sabato a Cagliari avrà di fatto inizio la rassegna di Forma e Poesia nel Jazz dal titolo "A tu per duo", dopo il rinvio dello scorso appuntamento con Severini e Ferrazza. Dalle 21 al JazzArt di via Lamarmora andrà infatti in scena "Let's Duet", con la pianista e cantante Silvia Manco e il trombettista Antonello Sorrentino.

In un elegante dialogo dal sapore contemporaneo, che mescola il "songbook" statunitense, il cantautorato internazionale e la musica per il cinema, i tre versanti vengono rivisti fra sensibilità moderne e forte centralità dell'interplay, valorizzando la vivacità ritmica e la complementarità di voce, piano e tromba. Da una parte Manco, compositrice e arrangiatrice che negli anni ha collaborato con nomi del calibro di Roberto Gatto, Renzo Arbore e Massimo Ranieri – oltre che con Giorgio Albertazzi a teatro – e pubblicato fin dal 2007 numerosi progetti discografici, in movimento tra beat, bossa nova, samba e il leggendario repertorio dell'americana Blossom Dearie.

Dall'altra Sorrentino, noto per una scrittura personale e capace di coniugare lirismo, complessità, tradizione e ricerca, con all'attivo numerosi arrangiamenti e direzioni d'orchestra, tra cui la Metropolitan Jazz Orchestra di cui ha firmato i sette brani dell'esordio in studio "Volere Volare" (2024). Un'occasione preziosa per vivere il concerto insieme ai musicisti, che si ripeterà anche il 14 maggio, con Karima e Walter Ricci, e il 28, con Eleonora Strino e Claudio Vignali, mentre resta ancora da stabilire la data di recupero per Severini e Ferrazza.

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