Quartu celebra la giornata dedicata alla musica e lo fa con una festa con tanti gruppi partecipanti che si alterneranno sul palco allestito al The Old Tipsy di via D’Annunzio nei locali che un tempo ospitavano i magazzini delle ferrovie. Domenica, dalle19, ad ingresso libero, si esibiranno i Savions de Ruga, Groovin Again, Electric Mushroom, Gianni Abraini, Gabriele Chiesa, il duo Michele e Luca e Ventiquattroundici. E’ la sesta edizione per la festa della musica in salsa quartese ed è inserita nell’organizzazione nazionala feste della musica.

«Siamo molto contenti di ospitare ancora una volta questa iniziativa», dice il titolare del The old Tipsy e presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «sarà un’occasione per ascoltare tanti gruppi che proporranno diversi tipi di musica». Le scorse edizioni avevano avuto un grande successo di pubblico. Subito dopo il Covid erano stati raccolti fondi per gli operatori dello spettacolo. Nello stesso locale , nell'ambito dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, ha preso il via Tamburo Battente", il nuovo MusicLab di percussioni d'insieme per principianti, organizzato dall'associazione Il Formicaio e realizzato dall'associazione culturale Gong.

Il laboratorio nasce con l'obiettivo di utilizzare la musica come strumento di inclusione, benessere e partecipazione attiva, attraverso un percorso esperienziale basato sul metodo MusicLab. Il progetto prevede 8 ore complessive di attività gratuite, durante le quali i partecipanti potranno sperimentare la pratica delle percussioni d'insieme come occasione di espressione personale, crescita emotiva e costruzione di relazioni positive. Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione di un ambiente capace di favorire il dialogo, l'ascolto reciproco e la valorizzazione delle differenze individuali e culturali. La musica diventa così un linguaggio universale che unisce le persone, promuove l'empatia e rafforza il senso di comunità.

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