Non importa quante volte sia stato rappresentato, ogni volta sul palco la magia si rinnova. Venerdì al Teatro Verdi di Sassari (ore 20.30) la scuola di danza classica DanSoul Studio di Sharon e Korin Podesva presenta Lo schiaccianoci, il balletto musicato dal compositore Pëtr Il'ič Čajkovskij fra il 1891 e il 1892.

Nel ruolo dello Schiaccianoci, principe indomito e coraggioso, Angelo De Serra, ex allievo di Sharon Podesva e attualmente membro della prestigiosa compagnia mondiale Complexions Contemporary Ballet di New York.

Solitamente viene portata in scena una versione ridotta, ma La DanSoul ha decis di rappresentare il balletto completo, intero, per recuperare la tradizione e per dare continuità all’arco narrativo, perché la tecnica classica è al servizio del racconto.

Oltre alla serata del 19 dicembre, sono previste due matinée riservate alle scuole: giovedì 18 e venerdì 19, sempre alle 10.15. Oltre mille alunni delle scuole primarie avranno così la possibilità di avvicinarsi al mondo del balletto e della danza classica. Fra il pubblico, anche i piccolissimi: a sedersi in platea ci saranno i bambini di tre, quattro e cinque anni della Scuola dell’Infanzia - Plesso Montessori “F. De Andrè”.

