«Il Lirico di Cagliari punta sull'internazionalizzazione e coinvolge le eccellenze della Sardegna con un progetto di interscambio culturale italo-cinese».

Con queste parole il sovrintendente Andrea Cigni ha presentato la nuova produzione "Butterfly Lovers". L'opera lirica in tre atti su libretto e musica dí Andrea Granitzio, artista e compositore cagliaritano, sarà messa in scena nell'estate del 2027 al Lirico per poi approdare in Cina, durante una tournée della Fondazione cagliaritana, nei maggiori teatri d'opera.

I costumi portano la prestigiosa firma dello stilista algherese Antonio Marras, scene dell'architetto cagliaritano Pierandrea Angius, gioielli dell'architetto nuorese Flavio Manzoni. Lavori realizzati nel pieno rispetto della drammaturgia e della tradizione popolare cinese.

«È la prima opera lirica dove sono presenti le pietre sonore di Pinuccio Sciola, mio personale omaggio al grande artista», ha detto Granitzio.

L'opera sarà diretta da Giovanni Pasini. Trae spunto dalla leggenda popolare di Liang Shanbo e Zhu Yingtai - i due protagonisti, tenore e soprano - al tempo della dinastia Song (960-1278 d.C.) o, ancora prima, della dinastia Tang (618-906 d.C.) ed è ambientata durante la dinastia Jin (265-420 d.C.). Cinque i personaggi, oltre al coro e ad una compagnia di danza per la scena del corteo nuziale: Zhu Yingtai (soprano), Liang Shanbo (tenore), Ancella (contralto), La madre di Yingtai (soprano), Il padre di Yingtai (basso). Conosciuta come la "Romeo e Giulietta cinese", la leggenda di "Butterfly Lovers" è portatrice di un messaggio universale che attraversa il tempo e le culture, fonte di ispirazione per rappresentazioni teatrali tradizionali e, più di recente, di animazioni, serie tv, film e composizioni musicali, celebre è il concerto per violino e orchestra dei compositori cinesi He Zhanhao e Chen Gang.

Un gruppo di sei città con capofila Ningbo, gemellata con Verona nel nome dei "Butterfly Lovers", ha fatto domanda all'Unesco affinché questa leggenda venga riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. I tre atti dell'opera riprendono simbolicamente i tre stadi di vita della farfalla: baco, crisalide e farfalla adulta.

