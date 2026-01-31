Lutto nel mondo del cinema Usa, per la morte dell’attrice Catherine O'Hara, deceduta dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles. Aveva 71 anni.

Nata a Toronto, in Canada, aveva mosso i primi passi davanti alla macchina da presa nella sketch comedy canadese “Second City Television”, tra il 1976 e il 1984. Il successo è arrivato poi a Hollywood per la partecipazione in “Beetlejuice” di Tim Burton nel 1988 e, due anni dopo, in “Mamma ho perso l’aereo”, dove interpretava proprio la mamma del piccolo protagonista Kevin (Macaulay Culkin).

Tra i suoi ruoli più recenti, quello nella serie comica “Schitt's Creek” (che le è valso un Emmy Award). Sempre negli ultimi anni ha recitato in “Beetlejuice Beetlejuice” e nella seconda stagione dell'acclamata serie “The Last of Us”.

