Sanremo, Carlo Conti svela i duetti: l’elenco completo e i brani presceltiBambole di Pezza con Cristina D’Avena, Fulminacci con Francesca Fagnani. Ci sono anche Morgan, Belen, Grignani, The Kolors e gli Stadio
Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha svelato i duetti in cui si cimenteranno i big in gara nel corso della serata cover della kermesse canora, precisamente venerdì 27 febbraio.
Ecco l’elenco completo e i brani prescelti:
- Arisa con il coro del teatro regio di Parma - «Quello che le donne non dicono»
- Bambole di Pezza con Cristina D'Avena - «Occhi di gatto»
- Chiello con Morgan - «Mi sono innamorato di te»
- Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - «Su di noi»
- Ditonellapiaga con Tony Pitony - «The Lady is a Tramp»
- Eddie Brock con Fabrizio Moro - «Portami via»
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup - «Aserejé»
- Enrico Nigiotti con Alfa - «En e Xanax»
- Ermal Meta con Dardust - «Golden Hour»
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser - «Meravigliosa creatura»
- Francesco Renga con Giusy Ferreri - «Ragazzo solo, ragazza sola»
- Fulminacci con Francesca Fagnani - «Parole parole»
- J-Ax con Ligera County Fam - «E la vita, la vita»
- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo - «Andamento lento»
- Leo Gassmann con Aiello - «Era già tutto previsto»
- Levante con Gaia - «I maschi»
- Luchè con Gianluca Grignani - «Falco a metà»
- Malika Ayane con Claudia Santamaria - «Mi sei scoppiato dentro al cuore»
- Mara Sattei con Mecna - «L'ultimo bacio»
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - «Il mondo»
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia - «Domani è un altro giorno»
- Nayt con Joan Thiele - «La canzone dell'amore perduto»
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - «Ti lascio una canzone»
- Raf con The Kolors - «The Riddle»
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - «Cinque giorni»
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci - «Baila morena»
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - «Hit the Road Jack»
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - «Besame mucho»
- Tommaso Paradiso con Stadio - «L'ultima luna»
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band - «Vita»
(Unioneonline)