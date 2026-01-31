Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha svelato i duetti in cui si cimenteranno i big in gara nel corso della serata cover della kermesse canora, precisamente venerdì 27 febbraio.

Ecco l’elenco completo e i brani prescelti:

- Arisa con il coro del teatro regio di Parma - «Quello che le donne non dicono»

- Bambole di Pezza con Cristina D'Avena - «Occhi di gatto»

- Chiello con Morgan - «Mi sono innamorato di te»

- Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - «Su di noi»

- Ditonellapiaga con Tony Pitony - «The Lady is a Tramp»

- Eddie Brock con Fabrizio Moro - «Portami via»

- Elettra Lamborghini con Las Ketchup - «Aserejé»

- Enrico Nigiotti con Alfa - «En e Xanax»

- Ermal Meta con Dardust - «Golden Hour»

- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser - «Meravigliosa creatura»

- Francesco Renga con Giusy Ferreri - «Ragazzo solo, ragazza sola»

- Fulminacci con Francesca Fagnani - «Parole parole»

- J-Ax con Ligera County Fam - «E la vita, la vita»

- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo - «Andamento lento»

- Leo Gassmann con Aiello - «Era già tutto previsto»

- Levante con Gaia - «I maschi»

- Luchè con Gianluca Grignani - «Falco a metà»

- Malika Ayane con Claudia Santamaria - «Mi sei scoppiato dentro al cuore»

- Mara Sattei con Mecna - «L'ultimo bacio»

- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - «Il mondo»

- Michele Bravi con Fiorella Mannoia - «Domani è un altro giorno»

- Nayt con Joan Thiele - «La canzone dell'amore perduto»

- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - «Ti lascio una canzone»

- Raf con The Kolors - «The Riddle»

- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - «Cinque giorni»

- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci - «Baila morena»

- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - «Hit the Road Jack»

- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - «Besame mucho»

- Tommaso Paradiso con Stadio - «L'ultima luna»

- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band - «Vita»

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata