Apparat è il primo nome della trentanovesima edizione di Time in Jazz: il musicista e produttore tedesco sarà in concerto a Berchidda con la sua live band il 13 agosto, in quella che sarà la terza di cinque serate sul palco centrale del festival, in Piazza del Popolo.

Quest’anno la manifestazione ideata e diretta da Paolo Fresu andrà in scena dall’8 al 16 agosto tra Berchidda e altri centri del Nord Sardegna, come da tradizione. Nelle prossime settimane saranno svelati altri protagonisti dell’edizione del 2026, che verrà presentata ufficialmente col programma completo del festival in una conferenza stampa ad aprile.

