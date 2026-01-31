Ariete – Partite con entusiasmo ma rischiate di dimenticare i dettagli. Contate fino a dieci prima di agire.

Toro – La vostra determinazione si misura nella frase “ancora cinque minuti” prima di spegnere la sveglia.

Gemelli – Siete ovunque e da nessuna parte: il multitasking vi riesce benissimo, tranne per le cose importanti.

Cancro – Vi prendete cura di tutti, sempre. Ma ricordate che ogni tanto potete pensare anche solo a voi.

Leone – Avete sempre grandi aspettative. Quando le cose non vanno come volete, fate finta che fosse tutto previsto.

Vergine – Avete un piano per ogni eventualità, comprese quelle improbabili. Accettate anche l’improvvisazione.

Bilancia – Cercate armonia in ogni situazione, anche in quelle inutili, rischiando di mediare pure con voi stessi.

Scorpione – Non dite molto, ma capite tutto. Oggi la vostra espressione enigmatica sarà ancora più evidente.

Sagittario – L’energia non vi manca, la costanza sì. Iniziate tante cose con entusiasmo, salvo poi distrarvi con nulla!

Capricorno – Vi assumete troppe responsabilità. Rilassarvi è possibile, ma solo dopo aver finito “l’ultima cosa”.

Acquario – Seguite logiche tutte vostre, spesso geniali. Spiegarle agli altri però richiede più pazienza del previsto.

Pesci – Siete sensibili agli umori altrui. Un po’ di confine emotivo vi aiuterebbe a non assorbire tutto.

