Cosa dicono le stelle per il 31 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete – Partite con entusiasmo ma rischiate di dimenticare i dettagli. Contate fino a dieci prima di agire.
Toro – La vostra determinazione si misura nella frase “ancora cinque minuti” prima di spegnere la sveglia.
Gemelli – Siete ovunque e da nessuna parte: il multitasking vi riesce benissimo, tranne per le cose importanti.
Cancro – Vi prendete cura di tutti, sempre. Ma ricordate che ogni tanto potete pensare anche solo a voi.
Leone – Avete sempre grandi aspettative. Quando le cose non vanno come volete, fate finta che fosse tutto previsto.
Vergine – Avete un piano per ogni eventualità, comprese quelle improbabili. Accettate anche l’improvvisazione.
Bilancia – Cercate armonia in ogni situazione, anche in quelle inutili, rischiando di mediare pure con voi stessi.
Scorpione – Non dite molto, ma capite tutto. Oggi la vostra espressione enigmatica sarà ancora più evidente.
Sagittario – L’energia non vi manca, la costanza sì. Iniziate tante cose con entusiasmo, salvo poi distrarvi con nulla!
Capricorno – Vi assumete troppe responsabilità. Rilassarvi è possibile, ma solo dopo aver finito “l’ultima cosa”.
Acquario – Seguite logiche tutte vostre, spesso geniali. Spiegarle agli altri però richiede più pazienza del previsto.
Pesci – Siete sensibili agli umori altrui. Un po’ di confine emotivo vi aiuterebbe a non assorbire tutto.