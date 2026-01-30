Un festival di strada fra musica, sport e socialità, che dal Campidano arriva ora nella metropoli: i riflettori del Cueva HRock di Quartucciu si accendono dalle 22 di sabato per l'edizione invernale di StreetFest, rassegna giovanile nata a Guspini nel 2022. E che, in preparazione per l'annuale appuntamento estivo, spezza l'attesa con un "punk fest" che annuncia sul palco le band sarde Inarrestabili, Atomikah, Roman Krays, Hurricanes e il gruppo vicentino Respiro Nocivo, ospiti speciali di una serata che vede l'organizzazione delle agenzie Rockerstage e Sorry Mom!.

La band ospite

Formati a Vicenza nel 2009, i Respiro Nocivo lanciano cinque anni dopo il loro primo demo, carico di quella grinta punk e delle influenze ska e hardcore che li accompagneranno fino ad oggi. Un lavoro che viene subito apprezzato nella scena locale, tanto da spingerli a pubblicare l'esordio in studio "Sbronzi Rozzi & Zozzi" (2016), rincarando la dose precedente in un disco celebrato da fan e critica: e grazie alla fama acquisita, girano il nord Italia in tour, conquistando ogni serata grazie alle performance energiche e all'attitudine grezza e schietta.

Gli anni successivi hanno visto cambi di formazione e di sonorità per la band, in una maturazione che viene esibita anche nell'extended-play "Sepolti nel Buio" (2019) e che è proseguita nonostante le momentanee difficoltà dell'era pandemica. Arriva infatti nel 2022 il secondo album "Cor Meum Anima Mea", pubblicato per l'etichetta italiana Duff Records, nel quale le ispirazioni latine e anni Novanta vengono ampliate: una fatica che continua a godere di vita lunga, grazie anche al remix della traccia "Internazionale della razionalità", uscito nel 2025 e con Fry Moneti dei Modena City Ramblers.

I gruppi isolani

Direttamente dalla città natale della rassegna stessa arrivano i Roman Krays, quintetto nato nel 2019 e in movimento fra alternative e punk, in un sound aggressivo e al contempo melodico testimoniato dal debutto "Quanto Costa Sognare" (2024). Vengono invece da Calangianus i veterani del punk sardo Inarrestabili, formati nel 2005 e ben presto arrivati nelle penisole italica e iberica con tour frenetici, senza però trascurare il tempo in studio: dopo ben sei dischi rilasciati negli anni prima – in italiano, spagnolo e persino basco – ultima fatica della band è l'album "Sette" (2024).

Proviene invece dal capoluogo il quartetto The Hurricanes, creato nel 2021 da alcuni membri di stimate formazioni locali come Riflesso e The Colvins, in un punk revival dal sapore nostalgico e impresso nel lavoro "Ghostwriting" (2023). E sempre da Cagliari arrivano anche gli Atomikah, nati appena l'anno scorso ma già dalle idee chiarissime musicalmente, con un pot-pourri sonoro di garage, ska, rockabilly sporco e persino echi swing, ancora in attesa di incisione su disco.

© Riproduzione riservata