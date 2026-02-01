Cosa dicono le stelle per il 1° febbraioLa giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 1° febbraio 2026
Ariete: Passione alle stelle e scambi di sguardi magnetici. Un incontro inaspettato potrebbe stravolgervi...
Toro: Questa domenica, il vostro obiettivo sarà di staccare la testa dai mille problemi del posto di lavoro.
Gemelli: Cercate di sfogare l’ansia dell’ultimo periodo in maniera sana, magari facendo un po’ di sport.
Cancro: Tensione tra le mura domestiche: una chiacchierata a cuore aperto risolverà un vecchio malinteso.
Leone: Certo il carisma non vi manca, ma non è tutto: ascoltate anche le voci meno rumorose delle vostre!
Vergine: Un’inaspettata entrata extra vi permetterà di togliervi quello sfizio che puntate ormai da settimane...
Bilancia: Le vostre nuove consapevolezze vi restituiscono la pace, e questa serenità si riflette all’esterno.
Scorpione: Seguite sempre il vostro intuito, soprattutto quando si tratta di scegliere di chi fidarsi. L’esperienza insegna!
Sagittario: Vi sentite un po’ intrappolati nella routine, meglio organizzare una piccola gita fuori porta per svagarvi!
Capricorno: Un hobby trascurato da tempo potrebbe rivelarsi la chiave per una nuova e gratificante opportunità.
Acquario: Siate sempre voi stessi e attrarrete le persone che sono veramente affini al vostro carattere creativo.
Pesci: Oggi, concedetevi il lusso di non fare nulla per un pomeriggio: le vostre preoccupazioni possono aspettare.