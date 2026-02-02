Cosa dicono le stelle per il 2 febbraioLa giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 2 febbraio 2026.
Ariete – Oggi inizia per voi una settimana dinamica, soprattutto sul lavoro: nuovi e interessanti stimoli sono in arrivo.
Toro – Il vostro corpo manda segnali chiari: dovete imparare ad affrontare i problemi lavorativi con più tranquillità.
Gemelli – Mente iperattiva e voglia di novità. Un messaggio o un incontro può riaccendere curiosità e complicità.
Cancro – In amore, dovete imparare a mettere dei confini per salvaguardare la vostra serenità sentimentale.
Leone – Questa settimana per voi inizia con il botto, ma dosare le energie vi aiuterà a non andare in bornout.
Vergine – A lavoro siete una figura fondamentale: la vostra precisione è un’ispirazione continua per i colleghi.
Bilancia – Relazioni al centro con chiarimenti importanti. Concedetevi un piccolo piacere personale per migliorare l’umore.
Scorpione – In amore non vince chi fugge, ma chi decide di restare e affrontare i problemi con maturità e sincerità totale!
Sagittario – Questo lunedì sforzatevi di organizzare meglio il vostro lavoro per non dimenticare nulla di importante.
Capricorno – In famiglia serve ascolto, non solo soluzioni pratiche: lasciatevi andare alle emozioni anche se è difficile!
Acquario – Sul lavoro avete nuove ed entusiasmanti idee, ma qualcuno cerca di mettervi i bastoni tra le ruote. Non demordete.
Pesci – In questo lunedì nero, un gesto gentile o un momento di quiete vi ricaricano più del previsto.