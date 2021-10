Anche Jared Leto testimone della manifestazione violenta degli anti-Green pass e no-vax a Roma.

L’attore premio Oscar per Dallas Buyers Club (e cantante dei Thirty Second To Mars) era in vacanza nella Capitale quando si è trovato suo malgrado in mezzo alla protesta.

(Frame Instagram)

"Da quel che ho capito si protesta per obbligo vaccinale e Green pass – ha scritto sui social ai suoi dieci milioni di follower -. Mi sono preso anche i gas lacrimogeni e la mia serata è finita lì”.

Nessuno lo ha riconosciuto e lui, prima di andare via, si è fermato a filmare alcune scene di violenza che si sono consumate sotto i suoi occhi: nelle immagini si vedono teste insanguinate, le barricate degli agenti, i manifestanti che gridano e prendono a calci le camionette della polizia.

(Unioneonline/D)

