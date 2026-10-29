Un giovane artista che ripercorre i suoi precedenti passi, anticipando quelli di un nuovo capitolo musicale in costruzione: è per questo venerdì che il Fabrik del capoluogo s'illumina per il concerto del cantautore cagliaritano Pesco, che arriva sul palco in versione full band, preceduto dall'apertura affidata al collega e concittadino Staytri. Appuntamento per le 21 al locale di via Mameli 216, in una serata organizzata dall'etichetta Other Side, del cui roster l'artista è parte.

Presentandosi nel live di domani con uno spettacolo dal titolo "Come il sole che si tuffa al tramonto", Pesco – alias Francesco Pitzanti, classe 1998 – si avvicina sin dalla tenera età al mondo della musica, studiando canto alla Scuola Civica per diversi anni e debuttando ufficialmente nel 2023, con i primi singoli "Chiudo gli occhi" e "Brezza marina". Dopo essere arrivato fino alle eliminatorie di Area Sanremo con "Mezzo vuoto", ha poi pubblicato numerosi brani nei due anni successivi, rilasciando in questo 2026 gli estratti "Smetto", "Due ore" e "Un fiore (sta per nascere)". Con testi introspettivi, atmosfere neoromantic, sonorità memori dell'it-pop e arrangiamenti essenziali, Pesco porta ora in scena le canzoni passate e alcune anteprime dal nuovo capitolo musicale che sta prendendo forma in tempi più recenti.

Ancor più giovane è Staytri, all'anagrafe Stefano Porcu e classe 2007: con un percorso artistico iniziato quattro anni fa, nelle prime canzoni fatte solo di liriche senza musica d'accompagnamento, l'artista comincia a emergere nel 2023 con il singolo "Passa il tempo", ancora legato a sonorità pop rap e trap. Ma dopo l'extended-play "L'inizio e la fine" Staytri sposta lo sguardo verso nuovi orizzonti musicali, in una house melodica e nostalgica che è rimasta impressa nei suoi brani a partire da "Lasciami parlare" (2024), arrivando oggi al più recente, radiofonico estratto "Appeso a un filo".

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