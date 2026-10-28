Cosa dicono le stelle per il 28 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Avete saputo cogliere un dettaglio di una situazione che vi ha permesso di poterla affrontare meglio.
Toro – Siete stanchi delle discussioni, le ore passate a parlare senza risolvere sono per voi davvero inutili...
Gemelli – La curiosità vi spinge a domandarvi cosa starà facendo quella persona che avete perso di vista da un po’.
Cancro – La vostra affidabilità è quello che viene maggiormente apprezzato in ambito familiare e soprattutto lavorativo.
Leone – Amate voi stessi prima di amare qualcun altro non è una frase fatta, per voi deve essere un consiglio da seguire.
Vergine – Siate più compassionevoli, non tutti riescono a riprendersi dalle delusioni presto come fate voi.
Bilancia – Non importa quanto sia grande la sfida che state affrontando ma l’atteggiamento che avete mentre lo fate.
Scorpione – Avete delle abilità artistiche e creative che alcuni, specialmente persone a voi vicino, vi invidiano molto.
Sagittario – Anche se avete commesso un errore potrete rimediare nel modo più giusto e riconquistare la fiducia.
Capricorno – Siete pronti a iniziare un nuovo capitolo, non importa quanto possa sembrare difficile: riuscirete a farcela!
Acquario – Tutto questo stress e nervosismo che provate non fa bene né a voi né a chi vi sta accanto. Pensateci!.
Pesci – La gente si fida di voi e della vostra capacità di giudizio, siete come stelle comete da seguire per orientarsi.