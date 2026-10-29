Cosa dicono le stelle per il 29 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Una situazione che sembrava essere senza via d’uscita adesso invece si risolverà nel migliore dei modi.
Toro – Sapete cosa volete fare e come ottenerlo. Non fatevi buttare giù dalle opinioni ingannevoli degli altri.
Gemelli – La caparbietà è la vostra forza, sapete sempre risollevarvi e andare avanti anche nei momenti bui.
Cancro – Smettetela di trovare scuse per non fare qualcosa, se dovete agire lo dovete fare adesso o sarà tardi...
Leone – Vi piace sapere di avere intorno persone su cui poter contare, soprattutto quando siete giù di morale.
Vergine – Avete programmato finalmente un incontro con amici che non vedevate da tempo. Sarà un bel momento.
Bilancia – Anche se siete stanchi dovreste provare a interessarvi un po’ di più alle opinioni e idee del vostro partner.
Scorpione – Sapete andare oltre l’apparenza per capire la vera natura delle persone. È un dono da non sottovalutare.
Sagittario – Pronti a partire per una nuova avventura che vi porterà lontano da casa? Avrete nostalgia ma sarete anche felici.
Capricorno – C’è qualcosa che non vi convince, vi hanno raccontato una versione dei fatti a cui non credete per niente.
Acquario – Amare significa anche essere in grado di mettere da parte il proprio orgoglio e riuscire a fare del bene.
Pesci – Una passeggiata serale vi farebbe bene, per rilassare corpo e mente mandando via tutti i brutti pensieri.