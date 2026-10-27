Un percorso sonoro rimasto incompiuto tra le righe e le note, e che oggi prende finalmente forma dentro un concerto: questo è "Il Piano C", progetto ideato dal batterista Carlo Sezzi e protagonista del primo appuntamento di una nuova stagione di musica al T Hotel di Cagliari, con "T-Jazz", rassegna curata dal centro di produzione berchiddese Insulae Lab al suo quinto anno. Appuntamento alle 19:30 nella sala panoramica della struttura, in via dei Giudicati 66.

Traendo ispirazione da suggestioni precedentemente sparse e incompiute, la performance in programma offre adesso una struttura fluida, fatta di composizioni e ampi margini interpretativi e improvvisativi dei musicisti in scena, che sono così chiamati a dar voce a "Il Piano C". Il risultato è un progetto jazz con forti componenti liriche, grande libertà artistica e ricche contaminazioni da altre scuole e culture, che dello storico genere conserva lo spirito, l'attitudine espressiva e l'attenzione al singolo contributo di ogni interprete: eseguito sul palco da Sezzi, insieme a Paolo Carta Mantiglia (clarinetto soprano e sax soprano), Alain Pattitoni (chitarra elettrica) e Salvatore Maiore (contrabbasso)

I nuovi live di "T-Jazz" proseguiranno nell'hotel del capoluogo il 26 novembre, con il trio di Laura J Marras, Alessandro Di Liberto e Roberto Migoni nel lavoro "Il filo del vento. Storie di un’Isola che respira", e poi direttamente ad aprile 2027, con il duo di Francesco Cafiso e Alessandro Lanzoni a proporre il concerto "Cartographers of the Blue".

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