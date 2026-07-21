Da “Italodisco” a “Rolling Stones”, passando per una lunga serie di hit radiofoniche. I The Kolors saranno i protagonisti del concerto di punta del Settembre Oristanese 2026, con cui il Comune prova a ritagliarsi uno spazio nel circuito dei grandi eventi musicali della Sardegna. L’appuntamento è fissato per il 6 settembre e punta ad attirare visitatori da tutta l’isola, contribuendo ad allungare la stagione turistica oltre i mesi estivi.

La scelta è stata formalizzata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Turismo Simone Prevete. Il concerto, la cui sede sarà individuata nelle prossime settimane al termine delle verifiche tecniche e logistiche necessarie, rappresenterà il principale appuntamento del cartellone settembrino.

Per finanziare l’iniziativa il Comune ha ottenuto un contributo regionale di 50 mila euro partecipando al bando dell’assessorato regionale al Turismo dedicato ai grandi eventi. A queste risorse si aggiungeranno circa 80 mila euro del bilancio comunale, in gran parte provenienti dall’imposta di soggiorno.

«Con questo concerto vogliamo offrire alla città e ai tanti visitatori un grande evento capace di qualificare ulteriormente il Settembre Oristanese e di generare importanti ricadute per il comparto turistico e commerciale», afferma il sindaco Massimiliano Sanna. «È un risultato significativo che riconosce la qualità della nostra programmazione e la capacità del Comune di intercettare risorse regionali per realizzare iniziative di grande richiamo senza gravare interamente sul bilancio comunale».

L’assessore Prevete indica la direzione dell’iniziativa: «Per troppo tempo siamo stati abituati a spostarci verso altre realtà per assistere ai grandi eventi; oggi vogliamo cambiare prospettiva e fare in modo che siano gli altri a scegliere Oristano». E aggiunge: «Il concerto del 6 settembre non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso con cui intendiamo consolidare il ruolo di Oristano come capitale degli eventi della Sardegna centro-occidentale e punto di riferimento per l’intera provincia».

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