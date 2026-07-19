Giovani musicisti dei conservatori sardi alla ribalta nei tre appuntamenti settimanali. Martedì 21 luglio alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio a Sassari, la percussionista Silvia Cossu presenterà la propria laurea in forma di concerto in Strumenti a percussione nell’ambito della X Rassegna di musica contemporanea MusicaNOVA. Il recital L’Uomo contro la Macchina intreccia percussioni, elettronica e temi di grande attualità, trasformando il palcoscenico nel luogo di un confronto tra il talento umano e la potenza dell’innovazione tecnologica. Il programma comprende musiche di Francisco Pérez, Andrea Mazzariello, John Psathas, Cort Lippe e Vinko Globokar.

Sempre martedì ma alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero nuovo concerto della rassegna Notturni Contemporanei, nata dalla collaborazione tra i Conservatori di Sassari e Cagliari. La prima parte della serata sarà affidata all’Ensemble Scisma di Cagliari, formato da Armida Bozzano al flauto, Caterina Manconi al clarinetto, Maria Giulia Pittau al violino, Pietro Bozzano al violoncello e Raffaele Crobu al pianoforte, con la direzione di Marco Caredda.

Nella seconda parte si esibirà l’Ausspielen Trio, formazione composta dai tre contrabbassi del Canepa Mauro Tore, Matteo Virdis e Ari Vodret. La serata è in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica.

Mercoledì 22 luglio, alle 20, nel cortile di Palazzo Ducale a Sassari, per la rassegna I mercoledì del Conservatorio sarà di scena OrchestrArchi, il grande ensemble nato dalla collaborazione tra il Conservatorio e il Liceo musicale Azuni. La preparazione dell’ensemble è curata dai docenti Tiziano Baviera, Gioele Lumbau e Alessio Manca. Il concerto si aprirà con il Concerto n. 4 RV 151 di Antonio Vivaldi. Seguiranno Präludium dalla Little Suite op. 1 di Carl Nielsen, Impromptu op. 5 di Jean Sibelius e Sentimental Sarabande dalla Simple Symphony di Benjamin Britten. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

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