Sassari, al Conservatorio la percussionista Silvia Cossu e l’orchestra d'archi a SassariEnsemble Scisma e Ausspielen Trio ad Alghero
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Giovani musicisti dei conservatori sardi alla ribalta nei tre appuntamenti settimanali. Martedì 21 luglio alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio a Sassari, la percussionista Silvia Cossu presenterà la propria laurea in forma di concerto in Strumenti a percussione nell’ambito della X Rassegna di musica contemporanea MusicaNOVA. Il recital L’Uomo contro la Macchina intreccia percussioni, elettronica e temi di grande attualità, trasformando il palcoscenico nel luogo di un confronto tra il talento umano e la potenza dell’innovazione tecnologica. Il programma comprende musiche di Francisco Pérez, Andrea Mazzariello, John Psathas, Cort Lippe e Vinko Globokar.
Sempre martedì ma alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero nuovo concerto della rassegna Notturni Contemporanei, nata dalla collaborazione tra i Conservatori di Sassari e Cagliari. La prima parte della serata sarà affidata all’Ensemble Scisma di Cagliari, formato da Armida Bozzano al flauto, Caterina Manconi al clarinetto, Maria Giulia Pittau al violino, Pietro Bozzano al violoncello e Raffaele Crobu al pianoforte, con la direzione di Marco Caredda.
Nella seconda parte si esibirà l’Ausspielen Trio, formazione composta dai tre contrabbassi del Canepa Mauro Tore, Matteo Virdis e Ari Vodret. La serata è in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica.
Mercoledì 22 luglio, alle 20, nel cortile di Palazzo Ducale a Sassari, per la rassegna I mercoledì del Conservatorio sarà di scena OrchestrArchi, il grande ensemble nato dalla collaborazione tra il Conservatorio e il Liceo musicale Azuni. La preparazione dell’ensemble è curata dai docenti Tiziano Baviera, Gioele Lumbau e Alessio Manca. Il concerto si aprirà con il Concerto n. 4 RV 151 di Antonio Vivaldi. Seguiranno Präludium dalla Little Suite op. 1 di Carl Nielsen, Impromptu op. 5 di Jean Sibelius e Sentimental Sarabande dalla Simple Symphony di Benjamin Britten. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.