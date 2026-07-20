Lirica d’estate secondo capitolo. Dopo il successo riscontrato dall'ente Marialisa de Carolis con le due opere dell'Alghero festival (Elisir d'amore e Pagliacci) si lavora agli ultimi dettagli per il debutto del Festival delle città regie. Uno spettacolo per tre tappe: domenica 26 luglio al Forte della Maddalena di Alghero, il 28 luglio in Piazza Nuova a Castelsardo, sempre alle 22, e giovedì 30 luglio al Teatro Comunale di Sassari alle 20,30.

Grande protagonista sarà il tenore Francesco Demuro, già Oscar della lirica e richiestissimo dai registi per le produzioni internazionali. Il concerto sarà un vero e proprio racconto musicale che ripercorre la carriera dell'artista portotorrese e allo stesso tempo un omaggio alla tradizione melodica italiana che ha reso il nostro Paese celebre nel mondo.

Il programma attraverserà alcuni dei brani più amati della canzone classica, con pagine intramontabili come Granada, per proseguire con la grande tradizione della canzone napoletana, fino ad arrivare ai ricordi degli esordi nel canto a chitarra, autentiche radici artistiche del tenore, e naturalmente alle più celebri arie del repertorio operistico che lo hanno consacrato sulle scene internazionali.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Ambra Pintore, artista e conduttrice capace di accompagnare il racconto della serata con sensibilità e coinvolgimento.

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