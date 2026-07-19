Dai grandi classici alle avanguardie coreografiche contemporanee, sul palco dell'Arena teatrale molo Brin a Olbia, ieri sera è andata in scena La nuit des étoiles, galà della danza internazionale che ha fatto brillare dieci stelle provenienti dai più prestigiosi palcoscenici del mondo.

Dal Teatro alla Scala di Milano all'Opera di Parigi, La nuit des etoiles è stato un successo di pubblico e un concentrato di talento, tecnica ed emozioni. Ad aprire il galà, condotto magistralmente dalla danzatrice Anbeta Toromani, la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, nel pas de deux con il dancer Luca Curreli, che ha chiuso anche il primo atto dello spettacolo con l'interpretazione del bacio volante più celebre al mondo insieme all'etoile dell'Opera di Parigi, Paul Marque.

Esibizione pop, poi, per la ballerina palermitana con il maestro vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, Nikita Perotti: sulle note di Zizi Jeanmarie, un omaggio a Cheek to cheek in una coreografia firmata da Roland Petit. Nel mezzo, le grandi opere di repertorio, da Romeo e Giulietta nella versione coreografica di Leonid Lavrovskij, Rhapsody di Frederick Ashton, Il talismano e La bayadere di Marius Petipa. La manifestazione, giunta alla terza edizione, direzione artistica di Mavi Careddu, è organizzata da Stage One, in collaborazione con il Comune di Olbia e il supporto di Fondazione di Sardegna.

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