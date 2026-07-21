La grande danza torna a Santa Teresa con la 6ª edizione di “Danza nel vento” e Giulia Pauselli: la ballerina e coreografa fiorentina, nota al grande pubblico anche per la partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, è stata scelta dall’organizzazione per presentare la serata domenica, a partire dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele.

Quest’anno la manifestazione che per prima ha portato gli artisti internazionali del balletto nell’estate sarda, affermandosi come appuntamento di caratura mondiale nel calendario dei grandi eventi nell’Isola, porterà sul palco teresino la star Osiel Gouneo e Violetta Keller e Maria Baranova, principal dancer del Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera. Da segnalare, poi, il ritorno di Simone Repele e Sasha Riva, tra gli artisti più influenti della danza contemporanea, coreografi della cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi.

Anche in questa edizione il pubblico vedrà alternarsi sulla scena un cast proveniente dai teatri più prestigiosi al mondo, e avrà l’onore di ammirare la grande prima ballerina del Dutch National Ballet di Amsterdam, Jessica Xuan, accompagnata dal solista Vsevolod Maievskyi. Dall’Opera di Parigi, arriva, invece, Alexander Maryianowski, ma le novità non finiscono qui.

Il 2026 per “Danza nel vento” è l’anno della maturità: l’evento diventa infatti ufficialmente partner dello Youth american grand prix, il più grande concorso internazionale di danza classica e il più importante programma di borse di studio senza scopo di lucro al mondo fondato da due pietre miliari della danza, Larissa e Gennady Saveliev del Bolshoi Ballet; per lo YAGP a Santa Teresa si esibiranno i giovanissimi talenti Kamilla Latifi e Nali Dobrin.

Per “Danza nel vento”, che inizierà a scaldare i motori sabato con la Masterclass di Alessandra Celentano, il riconoscimento del Youth american grand prix conferma il valore del progetto diretto da Rossella Cardo, realizzato col patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura e sostenuto dal Gruppo Delphina.

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