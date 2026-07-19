Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: La giornata di oggi vi chiede di rallentare solamente per prendere meglio la rincorsa: poi nulla vi fermerà.

Toro: Tra certezze e novità trovate finalmente il giusto equilibrio: fidatevi a pieno del vostro ritmo.

Gemelli: Le occasioni migliori arrivano sempre in modo inatteso: tenete gli occhi aperti e la mente leggera.

Cancro: La vostra giornata porta con sè delle emozioni sincere: scegliete chi merita di condividerle con voi.

Leone: La vostra luce cresce sempre di più giorno dopo giorno: usatela per ispirare, non per competere con gli altri.

Vergine: Un dettaglio notato soltanto da pochi si rivelerà prezioso: seguite subito il vostro intuito pratico.

Bilancia: L’armonia che cercate da tanto tempo nasce da una scelta chiara, non da un compromesso continuo.

Scorpione: Questo mese vi invita a lasciare andare il prima possibile un peso: fare spazio sarà la vera conquista.

Sagittario: La voglia di evasione aumenta vertiginosamente: cercate nuovi orizzonti anche nelle piccole cose.

Capricorno: I risultati maturano lentamente, ma questa volta saranno più solidi del previsto. Non ci credete? Vedrete!

Acquario: Un’idea fuori dagli schemi trova parecchio terreno fertile: abbiate il coraggio di proporla agli amici.

Pesci: Le emozioni si fanno profonde ma molto limpide: seguite tutto ciò che vi fa stare bene.

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