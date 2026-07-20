Prosegue con un altro grande protagonista della musica italiana la nona edizione di JazzAlguer. Dopo il successo del concerto de I Musici di Guccini, il festival si prepara ad accogliere Gegè Telesforo, che venerdì 25 luglio, alle 21.30, salirà sul palco de Lo Quarter con il suo spettacolo "Jazz Radio". Lo show propone un format originale che fonde il concerto dal vivo con l'atmosfera di un talk show radiofonico. Accompagnato dalla sua band, Telesforo trasforma il palco in uno spazio a metà tra uno studio di registrazione e uno studio radiofonico, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza immersiva nella quale gli spettatori diventano parte integrante dello spettacolo. Con la sua inconfondibile capacità di raccontare la musica, lo showman accompagnerà il pubblico in un viaggio tra jazz, storie, aneddoti e improvvisazione, alternando momenti di dialogo a esecuzioni dal vivo. Ad affiancarlo sul palco saranno Vittorio Solimene al pianoforte, Francesco Fratini alla tromba, Lorenzo Simoni al sax contralto, Giulio Scianatico al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 375 8732735 oppure scrivere all'indirizzo bayouclub.info@gmail.com. Diretta artisticamente da Massimo Russino, la nona edizione di JazzAlguer è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari, nell'ambito del bando Salude & Trigu, con il patrocinio del Comune di Alghero. La rassegna fa inoltre parte del circuito nazionale ItaliaJazz.

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