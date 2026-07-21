Doppia data sarda in due suggestive location all’aperto per Massimo Ranieri, che torna nell’Isola col concerto-spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”: primo appuntamento il 12 agosto all’Arena del Mare di Golfo Aranci, in Piazza Cossiga, mentre il giorno dopo il 75enne cantante e attore napoletano sarà di scena all’Arena della Fiera di Cagliari.

Più di un semplice live, “Tutti i sogni ancora in volo” è uno show capace di fondere musica, teatro e narrazione in un racconto coinvolgente, nel quale Massimo Ranieri esprime la sua straordinaria versatilità artistica. Ideato insieme a Edoardo Falcone e prodotto da Marco De Antoniis, lo spettacolo alterna grandi successi, momenti di intensa interpretazione, racconti personali e incursioni teatrali, restituendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso oltre cinquant’anni di carriera.

Nel repertorio trovano spazio i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, come “Rose rosse” a “Perdere l’amore”, con cui Ranieri ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988, e canzoni più recenti, tra le quali spicca “Lettera di là dal mare”, valsa all’artista il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022, oltre alle nuove composizioni firmate da alcuni tra i più importanti autori della canzone italiana, come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi, Pacifico, Gianni Togni e Giuliano Sangiorgi, raccolte nell’album omonimo “Tutti i sogni ancora in volo”, prodotto da Gino Vannelli.

Nelle due date, organizzate dall’Associazione Il Leone e le Cornucopie, Ranieri sarà accompagnato dai musicisti Danilo Riccardi al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Stefano Puglisi al basso e Max Filosi al sax, e dalle cantanti e polistrumentiste Cristiana Polegri, Valentina Pinto e Giovanna Perna.

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