Doppio appuntamento per la XXI edizione della rassegna Musica & Natura, la manifestazione organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme sotto la direzione artistica di Donatella Parodi. Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30, la Basilica di San Gavino ospiterà il concerto del Blue Note Jazz Ensemble, formazione protagonista del progetto “Skylark”, dedicato alle atmosfere più raffinate e suggestive del jazz d’autore. Sul palco saliranno Mariano Tedde al pianoforte, autore degli arrangiamenti, Giovanni Sanna Passino alla tromba, Massimo Carboni al sax contralto, Elias Lapia al sax tenore, Gavino Mele al corno, Nicola Muresu al contrabbasso e Luca Piana alla batteria. Musicisti legati da una lunga esperienza artistica, molti dei quali componenti della Orchestra Jazz della Sardegna.

In una cornice architettonica di straordinario fascino, l’ensemble condurrà il pubblico attraverso un viaggio musicale immersivo, caratterizzato da eleganza interpretativa, sensibilità armonica e grande attenzione alla dimensione espressiva. Il programma proporrà un percorso dedicato alla tradizione jazzistica, esplorandone le diverse anime attraverso arrangiamenti ricercati e interpretazioni capaci di valorizzare tanto la componente melodica quanto l’improvvisazione, elemento fondante del linguaggio jazz. Con il progetto “Skylark”, il Blue Note Jazz Ensemble celebrerà la ricchezza di un genere musicale che da sempre rappresenta incontro, dialogo e libertà creativa, offrendo al pubblico un’esperienza sonora intensa e coinvolgente in uno dei luoghi simbolo della città.

Venerdì 24 luglio alle ore 21.30, presso l’Atrio Metropoli della Basilica di San Gavino a Porto Torres, protagonisti sarà il trio cameristico contemporaneo Smooth Surface, formato da Roberto Di Marzo, Simona Martellotta e Max Fuschetto. La formazione proporrà un’esperienza musicale caratterizzata da una ricerca sonora raffinata, nella quale strumenti acustici, sensibilità cameristica e linguaggi contemporanei si incontrano dando vita a un percorso di grande suggestione. Il concerto offrirà al pubblico un’esplorazione di paesaggi sonori costruiti attraverso trame delicate, atmosfere sospese e profonde sfumature timbriche, valorizzando l’interazione tra i musicisti e la dimensione intima dell’ascolto.



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