Ariete – La settimana si chiude in positivo: il vostro impegno è riconosciuto e potete concedervi una pausa meritata.

Toro – In amore c’è più chiarezza. Un confronto sincero scioglie dubbi e prepara il terreno per maggiore serenità.

Gemelli – Un collega vi sorprende con un gesto di supporto. Le collaborazioni oggi diventano più solide e utili.

Cancro – Un invito di amici vi fa sorridere. Non rifiutatelo: chiudere la settimana in leggerezza vi farà bene.

Leone – Vi lasciate alle spalle tensioni lavorative. La serata promette entusiasmo e relazioni capaci di ravvivarvi.

Vergine – Un’occasione economica merita attenzione. Valutate bene i dettagli, senza sottovalutare i possibili sviluppi.

Bilancia – Una conversazione profonda con una persona cara vi emoziona. A volte i rapporti crescono così.

Scorpione – Il lavoro porta qualche sfida, ma siete pronti a gestirla. La serata vi restituirà calma ed energia nuova.

Sagittario – Un progetto personale prende forma. Condividerlo vi aiuta a credere ancora di più nelle vostre capacità.

Capricorno – Un piccolo imprevisto vi costringe a cambiare piani. Mostrate elasticità: il risultato sarà comunque positivo.

Acquario – Le amicizie vi ricaricano. Un confronto leggero è il modo migliore per chiudere la settimana col sorriso.

Pesci – Avvertite il bisogno di lentezza. Una serata intima, lontana dai rumori, vi regalerà il giusto equilibrio.

