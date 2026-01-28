Un artigiano del jazz dal tocco esperto e raffinato, accompagnato dalla personale ensemble: prosegue il cartellone invernale del Bflat di Cagliari, in via del Pozzetto 9, in uno speciale evento per giovedì 29 alle 21 con l'Andrea Pozza Trio. Ad accompagnare l'omonimo pianista sul palco, Nicola Muresu al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria.

Pozza, che debutta già a soli tredici anni in uno storico jazz club di Genova, ha da allora costruito una carriera di spicco in Italia e nella scena europea in generale. Condividendo negli anni i palchi con assolute leggende del genere, come Lee Konitz, George Coleman e persino Chet Baker, l'artista ha sviluppato un proprio linguaggio pianistico ispirato da musicisti anch'essi di grande calibro, quali Bill Evans e McCoy Tyner. Da ricordare anche il fondamentale periodo trascorso con il maestro Enrico Rava, del cui quintetto Pozza ha fatto parte dal 2004 al 2008, esibendosi tra Europa, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

In un percorso che vanta anche collaborazioni di lungo termine con Steve Grossman e Gianni Basso, Pozza ha partecipato a numerosi e importanti festival jazz internazionali, sia da solista che in formazione. Ha inoltre guidato alcuni progetti discografici pubblicati a suo nome, tra cui "Siciliana" (2016) e l'ultimo "Blue Toy" (2023), continuando a lavorare stabilmente con i jazzisti Scott Hamilton, Jesse Davis e Dick Oatts.

