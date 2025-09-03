Un tramonto color blues. Francesco Piu e la sua band chiudono venerdì alle 21 la 9^ edizione del BlueSunset festival. Il bluesman si esibisce al Baretto di Porto Ferro accompagnato da Jim Solinas (hammond e clavinet), Gavino Riva (basso) e Antonio Argiolas (batteria).

Una miscela esplosiva di blues, funky, soul e rock in chiave elettroacustica: questa è la cifra stilistica di Francesco Piu, chitarrista e cantante sardo classe 1981, tra i nomi più rappresentativi del blues italiano degli ultimi vent’anni. Con uno stile unico che fonde la tradizione afroamericana con le sonorità mediterranee e africane, Francesco porta in scena un concerto carico di energia, groove e profondità emotiva.

Danilo Cappai, direttore artistico del festival e anima del Baretto: “Siamo arrivati al termine di questo viaggio che ancora una volta e per la nona volta consecutiva ci ha condotto alla scoperta del blues e delle sue contaminazioni. Un lieto finale che continuiamo a dedicare, come l’intera edizione, al nostro amato Sam”.

