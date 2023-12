«Il ponte sullo Stretto? Perché non un ponte dall’Elba alla Sardegna?». La “proposta”, tutta da ridere, arriva da “Viva Rai2!”, la trasmissione condotta da Fiorello, che assieme ai “soci” Biggio e Casciari ha commentato con la consueta ironia il dibattito in corso sulla discussa infrastruttura tra Calabria e Sicilia, sostenuta con forza dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini.

«Quelli dello sviluppo del Sud non danno i soldi per il ponte, i soldi dello sviluppo li vorrebbero per la Sicilia e via dicendo. Metti la cera, togli la cera...», ha scherzato Fiorello. Aggiungendo: «Salvini allora ha detto “basta, il ponte lo faccio lo stesso, anche da un'altra parte!”. Allora, magari lo farà dalla Corsica a Genova, dall'Isola d'Elba alla Sardegna. O da Macerata alla Croazia...».

A proposito dell’Isola, Fiorello non ha mancato di commentare anche le ultime notizie sui possibili siti per creare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, altro tema di scottante attualità. «Hanno individuato 51 aree idonee allo smaltimento, dal Lazio alla Sardegna», ha scherzato Fiorello, per poi rincarare la dose: «Più scorie per tutti, una scoria di cittadinanza ce la prendiamo. Le metteranno qui, sotto il glass, caricheremo i telefoni mettendoceli sulla testa. A Roma Tor Tre Teste diventerà Tor Sei Teste!».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata