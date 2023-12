La Sardegna come «la discarica dell’Italia». È il commento di Alessandra Todde, candidata del Campo largo per la presidenza della Regione, in seguito alla pubblicazione – effettuata dal governo – delle aree idonee per il deposito delle scorie nucleari (QUI LA NOTIZIA): tra queste, figurerebbero otto siti dell’Isola, «tutti limitrofi», specifica Todde, «all’altopiano della Giara di Gesturi che non costituisce solo un rilevantissimo patrimonio ambientale, floristico e faunistico, ma è anche stata inserita tra i siti di interesse comunitario nel 1995».

Una scelta che, sottolinea la deputata, troverebbe una forte opposizione anche nel referendum del 2011, «quando il 97,13% dei sardi ha bocciato la possibilità di ospitare impianti nucleari o siti per lo stoccaggio delle loro scorie radioattive. Il governo Meloni», aggiunge, «noncurante del referendum e forse compiacente con questa giunta regionale che sta “gestendo” la Sardegna da 5 anni, ha deciso che la nostra isola potrebbe invece diventare a breve luogo idoneo in cui depositare le scorie radioattiva d’Italia».

La protesta non sembra fermarsi qui: «La Sardegna», chiude Todde, «non è una regione di serie B, e non sarà mai la pattumiera d’Italia. Diciamolo e gridiamolo con forza. Una volta per tutte».

A farle eco, le parole del deputato del Pd Silvio Lai: «I sardi potranno ringraziare il governo regionale e nazionale per il regalo di Natale che sta per arrivare», commenta. «Non sappiamo quale siano stati i criteri di selezione. Certamente la Sardegna ha detto no con tutti i suoi comuni ad ospitare il sito preferendo l’inserimento alternativo dell’Einstein Telescope. Da una parte il Governo dice di sostenere l’infrastruttura scientifica», aggiunge Lai, «dall’altra lascia i siti sardi nelle zone idonee in un evidente contrasto tra le due attività. Il Governo sembra in totale confusione con l’isola: fa una cosa con la mano destra e una diversa e opposta con la mano sinistra. Cosa ha da dire Solinas e la sua Giunta? E i parlamentari di maggioranza diranno che non sapevano? O avranno la forza di dire che si opporranno alle indicazioni del Governo?».

Dura opposizione al progetto anche dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci: «Eravamo, siamo e sempre saremo contrari alla realizzazione in Sardegna di un deposito di scorie nucleare. La Sardegna», ricorda Cappellacci, che da governatore aveva indetto il referendum, «si è già pronunciata e nessuno osi violare la volontà di un popolo espressa democraticamente. Spiace», aggiunge, «che qualcuno oggi faccia dei proclami divisivi, perfino chi ha avuto recentemente ruoli chiave nei precedenti governi nazionali mentre l’iter andava avanti e mai ha sfiorato l’argomento. Lo spirito autonomista non si accende e si spegne a seconda delle maggioranze romane. Si porta avanti sempre e con coerenza».

Alle varie reazioni, si è aggiunta anche quella della consigliera regionale di Alleanza Rosso Verde Laura Caddeo: «Nella primavera del 2022», spiega, «il presidente Solinas ribadì il no categorico, definitivo e irrevocabile – parole sue - ad ogni ipotesi di utilizzo del territorio sardo per il deposito di rifiuti nucleari. Ci opporremo con ogni mezzo, ribadì il Presidente nei confronti dell’allora governo “nemico” presieduto da Mario Draghi. Oggi che a Palazzo Chigi siede la forse amica Giorgia Meloni, dalla quale dipende anche la sua ricandidatura per il 2024, potremo testare l’effettiva fermezza di Solinas a difesa della nostra isola». Poi commenta: «Su un punto mi sento però di essere d’accordo una volta tanto con la linea espressa dal presidente della giunta regionale: abbiamo già dato, stiamo già dando. La Sardegna fornisce già un enorme contributo allo Stato con le servitù militari, la nostra condizione di insularità non può diventare ancora una volta il pretesto per un’ulteriore penalizzazione del territorio sardo».

Di avviso simile l’altro candidato alle Regionali 2024, Renato Soru: «La Sardegna sta faticosamente cercando una sua possibilità di crescita e di sviluppo duraturo e sostenibile. Il deposito delle scorie nucleari», sottolinea, «non è compatibile con i nostri interessi e con la nostra idea di futuro. Non è compatibile con il nostro desiderio di promuovere un’agricoltura sana e di qualità, benessere ambientale, qualità della vita, turismo ambientale e culturale. Il nostro no alle scorie è un tema non negoziabile, definitivo, per il quale varrà la pena lottare tutto insieme. La Sardegna ha già dato. In Sardegna non c’è posto per nuove servitù, non c’è posto per le scorie nucleari provenienti dalla penisola. Né ora né mai».

